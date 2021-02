Unbekannter soll mit Waffe auf Fahrzeuge gefeuert haben

In Unterfranken hat ein Unbekannter vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf mehrere Fahrzeuge geschossen. Alle drei bisher gemeldeten Vorfälle ereigneten sich mutmaßlich am späten Freitagabend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

24. Februar 2021 - 12:31 Uhr | dpa

Ramsthal Zuerst bemerkte ein 59-jähriger Autofahrer ein Schlaggeräusch an der Fahrertür seines Wagens, als er das Ortseingangsschild von Ramsthal (Landkreis Bad Kissingen) passierte. Anschließend stellte er eine Eindellung im Blech fest. Am Montag und Mittwoch meldeten sich zwei weitere Geschädigte bei der Polizei, die an ihrem jeweils in Ramsthal geparkten Klein-Lkw beziehungsweise Auto Eindellungen an der Fahrerseite sowie Schäden an der Windschutzscheibe bemerkt hatten. Die Polizei fand nach Angaben eines Sprechers an allen Tatorten kleine, silberne Kügelchen, wie man sie von Softair-Waffen kennt. Diese benutzen vor allem Kinder. Weil die Energie der Luftdruckwaffe für solche Schäden nicht ausreiche, geht die Polizei davon aus, dass die Luftdruckwaffe manipuliert worden sein könnte. © dpa-infocom, dpa:210224-99-572142/2