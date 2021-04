Unbekannter schubst 17-Jährige auf die Gleise

Ein Unbekannter hat eine 17-Jährige an einem Bahnhof in Unterfranken in das Gleisbett geschubst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 17-Jährige am Samstagnachmittag am Bahnsteig in Winterhausen (Landkreis Würzburg) an einer Gruppe Jugendlicher vorbeigelaufen, als eine Person aus der Gruppe die 17-Jährige von hinten in das Gleis stieß.

25. April 2021 - 13:10 Uhr | dpa

Winterhausen Die junge Frau wurde nach Polizeiangaben dabei leicht verletzt. Eine weitere junge Frau half der 17-Jährigen aus dem Gleisbett. Zu dem Zeitpunkt sei keine Gefahr von einem Zug ausgegangen. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Jugendlichen. © dpa-infocom, dpa:210425-99-345059/2