Unbekannter schlägt Bergführer nach Hilfeversuch

Ein Unbekannter hat einem Bergführer in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) eine Kopfnuss gegeben und ins Gesicht geschlagen. Der Bergführer hatte die Begleiterin des Unbekannten zuvor an einem Drahtseil gesichert, was die Frau wohl missverstand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 56-jährige war laut Polizei nach dem Angriff kurzzeitig bewusstlos und erlitt einen Kieferhöhlenbruch.

13. August 2023 - 13:37 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mittenwald Der 56-Jährige Bergführer war am Samstag mit einer fünfköpfigen Gruppe auf dem Mittenwalder Höhenweg unterwegs, als ihnen eine "unsichere, zitternde Dame" mit ihrem Begleiter begegnete, hieß es. Als der 56-Jährige die Frau mit ihrem Klettersteigset an einem Drahtseil sicherte, habe sie laut aufgeschrien. Daraufhin habe der Bergführer die Tour mit seiner Gruppe fortgesetzt. Der Begleiter der Frau sei ihnen etwa eine halbe Stunde lang gefolgt. Als er sie eingeholt hatte, versetzte er dem 56-Jährigen laut Polizei eine Kopfnuss und einen Schlag ins Gesicht. Dann sei der Angreifer mit seiner Begleiterin verschwunden. Trotz Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht mehr finden.