Unbekannter schießt Katze mit Luftgewehr ins Ohr

Tussenhausen

Ein Unbekannter hat in Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Die Besitzerin entdeckte eine Patrone in der Ohrmuschel des Tieres, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da die Katze eine Freigängerin sei, sei das genaue Datum der Tat unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass sich der Vorfall zwischen dem 2. und dem 5. März ereignete.