Unbekannter schießt Kater mit Luftgewehr in den Kopf

Ein Kater ist in der Oberpfalz von einem Unbekannten mit einem Luftgewehr in den Kopf geschossen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Besitzer des Katers am Samstag Anzeige erstattet, nachdem das Tier am Dienstag in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) mit einem Luftgewehr verletzt wurde.

20. Februar 2022 - 10:11 Uhr | dpa

Bernhardswald Das Projektil des Gewehres steckte demnach noch im Kopf des Katers und er musste zum Tierarzt gebracht werden. Der Kater überlebte die Verletzung. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.