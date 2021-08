Unbekannter schiebt Kater Holzstab in den Körper

Einen Holzstab hat ein unbekannter Täter einem Kater in Schweinfurt nach Angaben der Polizei in den After eingeführt. Die Besitzerin des Tieres habe eines Morgens bemerkt, dass dieses stark humpelte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Tierarzt habe dann den etwa neun Zentimeter langen Holzstab im Körper des Katers festgestellt und herausoperiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

