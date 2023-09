Unbekannter beschädigt Tür von Moschee in Regensburg

Ein Unbekannter hat in Regensburg mit einem Hammer die Eingangstür einer Moschee beschädigt. Auch das Außenmobiliar eines Pizzalieferdienstes und ein parkendes Auto wurden in der Nacht zum Sonntag in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte.

17. September 2023 - 16:26 Uhr | dpa

Regensburg Laut einem Sprecher gab es zunächst keine Hinweise auf mögliche Hintergründe der Tat. Den Angaben nach leitete die Polizei nach dem Vorfall die "notwendigen Schutzmaßnahmen" ein. Polizeistreifen sollen die Örtlichkeit nun in regelmäßigen Abständen überwachen, wie der Sprecher erklärte. Der Gesamtschaden belaufe sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich.