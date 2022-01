Unbekannte überfallen Taxifahrer in Altötting

Ein Taxifahrer ist in Altötting von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Die schwarz gekleideten Männer forderten Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach der Herausgabe der Geldbörse flüchteten die beiden. Der 61-jährige Taxifahrer verständigte im Anschluss in der Nacht zum Samstag die Polizei.

29. Januar 2022 - 11:56 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs ist angeschaltet.

Altötting Eine sofort eingeleitete Großfahndung in der Nähe des Tatorts verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.