Unbekannte Substanz in Zug versprüht: Tränen und Reizhusten

Würzburg

In einem Regionalzug Richtung Aschaffenburg hat eine noch unbekannte Substanz am Mittwoch zu Reizhusten und Tränen bei Reisenden geführt. Im Verlauf der Fahrt des RE 4384, der um 12.00 Uhr in Miltenberg losfuhr, wurde von den Passagieren und der Zugbegleiterin ein undefinierbarer Geruch wahrgenommen, wie die Bundespolizei am Abend mitteilte. Dann seien die körperlichen Reaktionen gefolgt. Die Substanz sei versprüht worden, hieß es. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sich im Zug befanden und geschädigt wurden oder Hinweise geben können.