Unbekannte stehlen Bienen

Freudenberg

Nicht Geld oder Wertgegenstände, sondern Bienen haben Unbekannte von einem Freigelände in der Oberpfalz gestohlen. Die Täter entwendeten drei Bienenvölker von dem Gelände in Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Sie schlugen demnach irgendwann zwischen dem 16. und dem 28. Dezember zu. Der geschädigte Bienenzuchtverein Amberg beziffert den Schaden auf 600 Euro.