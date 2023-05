Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Wohngebäude

Leipheim

Unbekannte haben in Schwaben zwei Geldautomaten in einem Geschäfts- und Wohngebäude gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die Täter bei ihrem Überfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Bankfiliale in Leipheim (Landkreis Günzburg) vollständig. Die unbekannten Täter flüchteten nach Angaben eines Anwohners anschließend mit einem dunklen Fahrzeug. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Nach Aussage eines Behördensprechers ist es bereits die siebte Geldautomatensprengung in Bayern in diesem Jahr.