Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wohngebiet

Wernberg-Köblitz

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einem Oberpfälzer Wohngebiet gesprengt. Bei der Explosion in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) wurde die VR-Bank stark beschädigt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch mitteilte. Trümmer und Splitter seien durch die Detonation um das Gebäude verteilt worden. Die Explosion habe die Anwohner aus dem Schlaf geschreckt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rechnet mit einem hohen Sachschaden, konnte aber noch keine genaueren Angaben machen.