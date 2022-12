Unbekannte sprengen Geldautomat in Dietmannsried

Dietmannsried

Unbekannte haben in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) einen Geldautomaten in der Filiale einer Raiffeisenbank gesprengt. Die Täter befänden sich auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Ob Beute gemacht wurde, war zunächst unklar.