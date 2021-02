Unbekannte sägen Obstbäume des Bund Naturschutz ab

Unbekannte haben in Schwaben elf junge Obstbäume des Bund Naturschutz (BN) abgesägt. "Ein Motiv ist momentan genauso wenig bekannt wie Hinweise zum Verursacher", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bäume auf dem Gelände bei Wolferstadt (Landkreis Donau-Ries) wurden laut einem Sprecher der Polizei so nah am Boden gefällt, dass sie nicht mehr neu austreiben können. Der Tatzeitpunkt liegt wohl in den vergangenen Wochen. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

24. Februar 2021 - 16:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Kirschbäume blühen in einer Obstbaumplantage. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa/dpa

Wolferstadt © dpa-infocom, dpa:210224-99-576756/2