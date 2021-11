Unbekannte greift 12-Jährige mitten auf der Straße an

Mitten auf der Straße soll eine Unbekannte in Schwaben ein Mädchen angegriffen haben. Ohne erkennbaren Grund packte die Frau das 12-jährige Mädchen am Dienstag in der Großen Allee in Dillingen an der Donau von hinten an den Haaren und drückte sie nach unten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dem Mädchen sei es schließlich gelungen, sich selbstständig aus dem Griff der Angreiferin zu befreien. Die Polizei sucht nach Zeugen.

24. November 2021 - 12:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizeiwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © David Inderlied/dpa/Illustration

Dillingen an der Donau © dpa-infocom, dpa:211124-99-124013/3