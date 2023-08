Unbekannte besprühen Auto mit Buttersäure

Köditz

Unbekannte haben im oberfränkischen Köditz (Landkreis Hof) ein Auto mit Buttersäure besprüht. Die stark ätzende Substanz tropfte auch in den Lichtschacht des Einfamilienhauses, in dessen Einfahrt das Auto geparkt war, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach breitete sich der üble Geruch der Säure auch im Keller und im Außenbereich des Hauses aus. Laut einem Sprecher wurden keine Verletzten bekannt. Den Angaben nach sollen Unbekannte die Flüssigkeit zwischen Mittwoch und Freitag versprüht haben.