Umstrittene Bremsschwelle von Unbekannten gestohlen

Womöglich aus Protest gegen die lokale Verkehrspolitik hat ein unbekannter Täter in Schwaben eine Bremsschwelle gestohlen. Die Stadt Krumbach im Landkreis Günzburg habe Anzeige wegen Diebstahls erstattet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das so genannte "Berliner Kissen", das Autofahrer dazu bringen sollte, langsamer zu fahren, habe in dem Ort in der Kritik gestanden, hieß es. Der Täter müsse die Bremsschwelle in der Nacht zum 1. Mai abgeschraubt und mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt.

04. Mai 2021 - 15:29 Uhr | dpa

