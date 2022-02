Umgekippter Tanklastzug legt Verkehr auf A3 stundenlang lahm

Ein verunglückter Tanklastzug hat am Mittwoch den Verkehr auf der A3 in Richtung Passau stundenlang lahmgelegt. Der Auflieger des Tankfahrzeugs sei umgekippt und habe quer zur Fahrbahn über beide Fahrstreifen hinweg gelegen, teilte die Polizei am Abend mit. Zwischen 14.50 und gegen 20 Uhr ging demnach nichts mehr. So lange war die Autobahn in Fahrtrichtung Passau komplett gesperrt. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Rosenhof über eine Umleitungsstrecke geführt. Es bildete sich ein Stau bis auf die Höhe des Autobahnkreuzes Regensburg.

10. Februar 2022 - 05:59 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Regensburg Zum Unfallhergang hieß es, kurz hinter der Anschlussstelle Rosenhof habe der 27-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine den Fahrstreifen gewechselt, um einen Lkw zu überholen. Dabei habe sich die flüssige Ladung seines Tanklastzuges so aufgeschaukelt, sodass der Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor. Es touchierte zufolge den Auflieger des anderen Lkw und krachte dann gegen die betonierte Mittelschutzplanke. Der Auflieger des Tanklastzuges kippte dabei um. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des Tanklastzuges wurde laut Polizei ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.