Umfrage: Rückgang der Wähler in Bayern bei CSU

Verglichen mit dem Ergebnis der jüngsten Bundestagswahl muss die CSU laut einer Umfrage einen Rückgang in der Wählergunst in Bayern hinnehmen. Dem aktuellen BR-BayernTrend des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap zufolge würden sich 36 Prozent der Befragten für die Christsozialen entscheiden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Damit läge die CSU 2,8 Prozentpunkte unter dem Ergebnis bei der Wahl 2017 (38,8 Prozent).

08. Juli 2021 - 17:09 Uhr | dpa

