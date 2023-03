Umfrage: Koalition aus CSU und Freien Wählern weiter vorn

Sieben Monate vor der bayerischen Landtagswahl liegt die regierende Koalition von CSU und Freien Wählern in der Gunst der Wähler vorn. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe) kommt die CSU auf 41 Prozent (plus zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Februar). Die Freien Wähler kommen auf zehn Prozent (minus zwei Prozentpunkte). Der Umfrage zufolge liegen die Grünen derzeit unverändert bei 18 Prozent, die SPD bei zehn Prozent (plus ein Prozentpunkt).

18. März 2023 - 08:19 Uhr | dpa

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild