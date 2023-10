Umfrage: Grüne, Freie Wähler und AfD im Land fast gleichauf

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl liegt die CSU laut einer neuen Umfrage unangefochten auf dem ersten Platz - das Rennen um Platz zwei ist aber offen. In einer am Sonntag veröffentlichten Befragung des Instituts Civey für den "Spiegel" und die "Augsburger Allgemeine" kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 37 Prozent. Die Grünen und die Freien Wähler stehen bei 15 Prozent, die AfD kommt auf 14 Prozent. Abgeschlagen ist die SPD mit 9 Prozent. Die Landtagswahl ist am kommenden Sonntag (8.10.).

01. Oktober 2023 - 15:15 Uhr | dpa

Die Landtags-Spitzenkandidaten der Grünen in Bayern, Katharina Schulze (l) und Ludwig Hartmann. © Peter Kneffel/dpa