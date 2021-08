Umfrage: CSU rutscht in Wählergunst deutlich ab

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl ist die CSU von Ministerpräsident Markus Söder in Bayern einer neuen Umfrage zufolge auf ihren schlechtesten Wert seit zwei Jahren abgerutscht. In der Umfrage des Instituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" nannten nur noch 34,5 Prozent der Befragten die CSU auf die Frage: "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?". Das seien acht Prozentpunkte weniger als noch vor einem Monat, berichtet die "Augsburger Allgemeine" (Samstag) .

21. August 2021 - 08:29 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild