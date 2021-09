Um eine Stimme Bürgermeister? Stimmen werden nachgezählt

Im oberfränkischen Bad Staffelstein werden nach einem denkbar knappen Ergebnis die Stimmzettel der Bürgermeisterwahl vom Sonntag neu ausgezählt. Genau mit einer Stimme hat der CSU-Kandidat Hans Josef Stich die absolute Mehrheit erreicht - laut dem vorläufigen Endergebnis der Stadt vom Sonntagabend. Aufgrund des knappen Abstands habe man in Absprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde entschieden, alle Stimmen noch einmal nachzuzählen, sagte der Wahlleiter Wolfgang Hörath am Montag.

In der Stadt im Landkreis Lichtenfels waren am Sonntag 6733 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Hälfte davon ist 3366,5 - und auf CSU-Kandidat Stich entfielen genau 3367 Stimmen. Das endgültige, durch Nachzählung überprüfte Ergebnis solle am Montagabend durch den Wahlausschuss festgestellt werden, sagte Wahlleiter Hörath. Dann entscheidet sich, ob CSU-Mann Stich die Wahl direkt gewonnen hat oder am 10. Oktober in eine Stichwahl gegen Mario Schönwald (Freie Wähler) muss.

