Ulrich Wilhelm übernimmt Amt bei Germanischem Nationalmuseum

Der ehemalige Regierungssprecher Ulrich Wilhelm wird Verwaltungsratsvorsitzender des Germanischen Nationalmuseums (GNM) in Nürnberg. Der Journalist und Jurist trete seine dreijährige Amtszeit am 1. Januar 2022 an, teilte das GNM am Dienstag mit. Von 2011 bis 2021 war Wilhelm Intendant des Bayerischen Rundfunks in München. Zuvor hatte er das Bundespresseamt in Berlin geleitet und war Sprecher der Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Von 2018 bis 2019 war Ulrich Wilhelm zudem ARD-Vorsitzender. Als Vorsitzender des GNM-Verwaltungsrates tritt er die Nachfolge von Klaus Dieter Lehmann an.

14. Dezember 2021 - 16:44 Uhr | dpa

Ulrich Wilhelm, damaliger ARD-Vorsitzender und BR-Intendant, gibt eine Pressekonferenz. © Bernd Settnik/zb/dpa/Archiv

Nürnberg