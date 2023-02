Überholmanöver endet mit Kollision und vier Schwerverletzten

Lohr am Main

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Fahrer wollte mit seinem Wagen am Dienstagmorgen zwischen Lohr und Neustadt am Main eine Fahrzeugkolonne überholen und kam dabei aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Wagens konnte noch ausweichen, das nachfolgende Auto prallte frontal in die Fahrerseite des mutmaßlichen Unfallverursachers. Dessen Wagen wurde in einen Acker geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann und seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt, ebenso der Fahrer des entgegenkommenden Wagens. Alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen mit einem Rettungsschubschrauber.