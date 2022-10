Übergriff in JVA Straubing - Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem Übergriff von vier Gefangenen auf einen Justizvollzugsbeamten in der JVA Straubing ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Gefangenenmeuterei. "Die Ermittlungen dauern derzeit an", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

06. Oktober 2022 - 13:30 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Straubing/Regensburg Der angegriffene Gefängnismitarbeiter sei nicht schwer verletzt worden. Weitere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft mit dem Hinweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren nicht machen. Wie die Mediengruppe Bayern berichtete, hatte sich der Vorfall bereits am Mittwoch vergangener Woche ereignet.