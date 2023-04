Über eine Million Schmuggelzigaretten sichergestellt

Bei Durchsuchungen in Oberbayern haben Zollfahnder mehr als eine Million unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Ferner beschlagnahmten die Beamten über 300 sogenannte E-Shishas, 16.000 Euro in bar und einen Kleintransporter mit eingebauten Schmuggelverstecken, wie das Münchner Zollfahndungsamt am Dienstag mitteilte. Tatverdächtig sind eine 47-Jährige und ihr 20 Jahre alter Sohn. Gegen die beiden ordnete das Amtsgericht München Untersuchungshaft an.

11. April 2023 - 08:54 Uhr | dpa

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Oberammergau/Murnau Beide sollen Mitglieder einer international agierenden Gruppe sein, die Handel mit unversteuerten Zigaretten aus Osteuropa betreibt. Bereits seit Oktober 2022 ermittelte der deutsche Zoll mit seinen ungarischen Kollegen. Vor rund drei Wochen wurden unter anderem vier Wohnungen in Oberammergau und Murnau und ein Seecontainer, der als Lager genutzt wurde, durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf die Schmuggelware. Die hinterzogene Tabaksteuer soll sich nach ersten Berechnungen auf mindestens 200.000 Euro belaufen.