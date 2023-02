Über 500.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Schwaben

Bellenberg

Der Brand eines Einfamilienhauses in Schwaben hat ersten Schätzungen zufolge mehr als 500.000 Euro Sachschaden verursacht. Das Brennholzlager neben dem Wohnhaus in Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) hatte aus bisher ungeklärtem Grund am Dienstag Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand habe sich schnell auf das Gebäude daneben ausgebreitet. Die Feuerwehr habe jedoch einen Vollbrand verhindern können. Menschen seien nicht verletzt worden.