Über 100 Einsätze durch Unwetter in Oberfranken

Mehr als 100 Einsätze hat die Polizei nach dem Unwetter mit starkem Regen in Oberfranken verzeichnet. Es habe besonders viele Einsätze in den Regionen um Bindlach (Landkreis Bayreuth) und im Landkreis Coburg gegeben, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

06. Juni 2021 - 10:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Bayreuth Dabei handelte es sich vor allem um vollgelaufene Keller. Auch bei Gößweinstein (Landkreis Forchheim) mussten die Feuerwehr und die Polizei ausrücken. Dort kann es zu einem Erdrutsch, die betroffene Straße wurde zeitweise gesperrt. Durch das Wetter bedingte Unfälle verzeichnete die Polizei dem Sprecher zufolge nicht. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. © dpa-infocom, dpa:210606-99-880316/2