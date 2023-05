U-Ausschuss befragt zentrale Zeugen zu Zukunftsmuseum

Die Untersuchungsausschüsse im Landtag arbeiten unter hohem Zeitdruck - die Landtagswahl naht. Die Folge: teils ganztägige Sitzungen mit zahlreichen Zeugen. Am Montag wird es in zwei Gremien spannend.

München

Im Landtags-Untersuchungsausschuss zum Nürnberger Zukunftsmuseum stehen am Montag (ab 8.30 Uhr) mehrere mit Spannung erwartete Zeugenvernehmungen an. Geladen ist zunächst der Generaldirektor des Deutschen Museums in München, Wolfgang Heckl. Ab Mittag soll der Nürnberger Unternehmer Gerd Schmelzer befragt werden.

Schmelzer ist der Vermieter der Immobilie, in der heute das Zukunftsmuseum, eine Außenstelle des Deutschen Museums, untergebracht ist. Der von den Oppositionsparteien SPD, FDP und Grünen initiierte Untersuchungsausschuss geht der Frage nach, wie der Mietvertrag, den Schmelzer mit dem Museum schloss und den der Oberste Rechnungshof später als "vermieterfreundlich" einstufte, zustande kam. Und welche Rolle der damalige Finanzminister Markus Söder (CSU) dabei spielte.

Schmelzer bezeichnete den Untersuchungsausschuss vorab als "politisches Spektakel". "Mich stört, dass das Ganze ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver ist", sagte Schmelzer dem Verlag Nürnberger Presse (Samstag). Parteispenden an die CSU hätten ausschließlich den Zweck gehabt, seine Ehefrau Julia Lehner bei ihren kommunalpolitischen Aktivitäten in Nürnberg zu unterstützen.

Schmelzer betonte, der Mietpreis sei angemessen. Das habe inzwischen ein weiteres Gutachten bestätigt. Er habe als Bauherr und Eigentümer der Immobilie am Nürnberger Augustinerhof stets das unternehmerische Risiko getragen. Die Konditionen seien auch nicht nachverhandelt worden, als die Baukosten inmitten der Bauphase explodiert seien.

Im NSU-Untersuchungsausschuss muss unterdessen der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Zeuge erscheinen. Ziel dieses Ausschusses ist es unter anderem, mögliche Verbindungen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" in Bayerns Neonazi-Szene aufzuklären. Die Terrorzelle - Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt - war über Jahre unerkannt mordend durch Deutschland gezogen. Opfer des NSU waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Mundlos und Böhnhardt verübten zudem zwei Bombenanschläge mit Dutzenden Verletzten. Die beiden töteten sich 2011, um ihrer drohenden Festnahme zu entgehen - erst damit flog der NSU auf. Zschäpe, die einzige Überlebende des Trios, wurde nach mehr als fünf Jahren Prozessdauer im Juli 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.