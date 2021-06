Turmspringer stoßen mit Köpfen zusammen - Klinik

Zwei Männer sind beim Turmspringen in einem Freibad in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) mit den Köpfen zusammengestoßen und verletzt ins Krankenhaus gekommen. Ein 38-Jähriger habe bei dem Unfall am Samstag schwerwiegende Verletzungen - diverse Schädelfrakturen - erlitten, sein Zustand sei aber stabil, teilte die Polizei am Montag mit. Der zweite Springer, ein 26-jähriger Mann, sei schon wieder aus der Klinik entlassen worden.

21. Juni 2021 - 16:11 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Feuerwehr. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Marktredwitz Wie genau es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die beiden seien fast zeitgleich vom Fünf- beziehungsweise Zehn-Meter-Turm gesprungen und im Becken mit den Köpfen zusammengestoßen. Sie hätten sich noch selbst an den Beckenrand retten können, wo sie von Bademeistern behandelt wurden. Auf dem Sprungturm hätte sich eigentlich nur eine Person aufhalten dürfen, teilte die Polizei mit. Das Bad habe der Polizei mitgeteilt, der 38-Jährige sei in Freizeitkleidung auf dem Sprungturm gewesen. Er habe erst den Anschein erweckt, wieder herabzusteigen, sei dann aber doch im gleichen Moment wie der 26-Jährige gesprungen. Ein Polizeisprecher sagte, man müsse zur genauen Klärung noch abwarten, bis der 38-Jährige wieder vernehmungsfähig sei. Auch die Badeaufsicht und neutrale Zeugen sollen befragt werden. © dpa-infocom, dpa:210621-99-84621/2