Fehlalarm in Istanbul: Wegen eines Bombenalarms sind zwei Maschinen der Fluggesellschaft Turkish Airlines vor ihrem Abflug nach Deutschland evakuiert worden. Der Alarm habe sich als falsch herausgestellt, sagte ein Sprecher von Turkish Airlines der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Maschinen hätten nach München und Stuttgart fliegen sollen. Bei der Durchsuchung sei nichts gefunden worden. Die Reise werde mit zwei neuen Flugzeugen fortgesetzt. Was den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

25. März 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Ein Flugzeug landet auf einem Flughafen. © Boris Roessler/dpa

