Tumult am Nürnberger Hauptbahnhof: Polizistin verletzt

Bei einem Tumult während eines Einsatzes am Nürnberger Hauptbahnhof ist laut Bundespolizei eine Beamtin verletzt worden. Die Frau sei am frühen Sonntagmorgen von einem Mann angegriffen worden, als sie ihn ansprach, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ihr sei ins Gesicht geschlagen worden.

08. August 2022 - 16:57 Uhr | dpa

Nürnberg Den Ermittlern zufolge war dem Tumult ein Einsatz am Hauptbahnhof vorangegangen: Kurz vor Sonnenaufgang seien zwei streitende Männer von einer Streife vor Ort getrennt worden. Einer habe sich allerdings geweigert, seine Dokumente vorzuzeigen und nach den Polizisten geschlagen und getreten. Daraufhin sei er überwältig und "zu Boden gebracht" worden. Auch ein weiterer Mann, der die Maßnahme gestört habe, sei gefesselt und beide unter "Anwendung von unmittelbarem Zwang" zur Dienststelle gebracht worden. Währenddessen hätten sich rund 250 Personen im Hauptbahnhof gegen die Beamten solidarisiert und "mit lautstarken Hassparolen" gegen die Polizei gewettert. Versuche, "die Lage mittels Ansprachen und Platzverweisen zu lösen", seien misslungen. Wie viele Polizisten im Einsatz waren, ließ sich zunächst nicht in Erfahrung bringen, da die Pressestelle der Nürnberger Bundespolizei nicht erreichbar war. Neben Bundespolizisten waren auch Beamte der Landespolizei im Einsatz.