Trotz Begleitung durch Berführer: 27-Jähriger verunglückt am Watzmann

An einem der höchsten Berge Deutschlands rutscht ein 27-Jähriger aus und stürzt 80 Meter in die Tiefe – obwohl er in erfahrener Begleitung war. Was die Ermittler zum Unfall sagen.
Immer wieder passieren am Watzmann schwere Unfälle. (Archivbild)
Immer wieder passieren am Watzmann schwere Unfälle. (Archivbild)
Berchtesgaden

Ein 27 Jahre alter Mann ist bei der Überschreitung des Watzmanns in Berchtesgaden abgestürzt. Die Vierergruppe sei am Dienstagmorgen mit einem Bergführer am Watzmannhaus gestartet und habe schnell den höchsten Punkt der Watzmannüberschreitung erreicht, teilte die Polizei mit. Der Watzmann ist einer der höchsten Berge Deutschlands.

Kurz darauf sei der Mann aus Niederösterreich in einem einfachen und nicht versicherten Teil der Überschreitung ausgerutscht und 80 Meter in eine Rinne auf der Ostseite des Watzmann-Massivs gestürzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne dem Bergführer kein Vorwurf gemacht werden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.