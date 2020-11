Triebwerksbauer MTU erwartet mehr Umsatz bei Instandhaltung

Der Triebwerkbauer MTU Aero Engines rechnet für das kommende Jahr mit einer deutlichen Erholung im zivilen Instandhaltungsgeschäft, etwa mit Frachtflugzeugen. Leicht zunehmen dürften auch das Ersatzteilgeschäft und das Militärgeschäft, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das zivile Seriengeschäft dagegen dürfte 2021 stagnieren: "Die gedrosselten Flugzeug-Produktionsraten spiegeln sich in der Triebwerks-Produktion wider", sagte Vorstandsmitglied Michael Schreyögg.

19. November 2020 - 14:49 Uhr | dpa

