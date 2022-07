Trickbetrüger: Seniorinnen um 180.000 Euro betrogen

Trickbetrüger in Bayern haben fette Beute gemacht: Mit dem sogenannten Enkeltrick erbeuteten verschiedene Personen am Donnerstag insgesamt über 180.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine über 70-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen übergab Betrügern laut Polizei Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 60.000 Euro. In Eichstätt nahmen Betrüger sogar 100.000 Euro mit, nachdem eine 89-jährige Frau ihnen Zugang zu ihrem Tresor verschafft hatte. Auch im Landkreis Hof übergab eine Seniorin 20.000 Euro an Betrüger.

29. Juli 2022 - 16:49 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Eichstätt/Wolfratshausen Alle Frauen handelten in dem Glauben, mit dem Geld ein Enkelkind vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Trickbetrüger hatten den Frauen am Telefon vorgegaukelt, das Enkelkind sei in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen und solle nun viel Geld zahlen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Beim Enkeltrick handelt es sich in der Regel um organisierte Gruppen, die aus Call-Centern anrufen. Für betrogene Personen hat der Betrug laut Polizei neben finanziellem Schaden oft auch psychische Folgen.