"Treffpunkt"-Festival bringt Bierzeltstimmung nach Pilsen

Wem die Wartezeit auf das Oktoberfest zu lange dauert, kommt vielleicht im westböhmischen Pilsen (Plzen) auf seine Kosten: Am Donnerstag startet dort von 17.00 Uhr an das dreitägige bayerisch-tschechische Begegnungsfest "Treffpunkt". In klassischer Bierzeltatmosphäre kann man es sich im Kulturareal Depo2015 mit einem Hopfengetränk und kulinarischen Delikatessen wie einer Schweinshaxe gemütlich machen.

11. April 2023 - 16:06 Uhr | dpa

Ein Weißbier steht auf einem Tisch. © picture alliance/dpa/Symbolbild

Pilsen Die Besucher haben die Wahl zwischen einem bayerischen Weizenbier, einem böhmischen Pils und - quasi als Kompromiss - einem in Pilsen gebrauten Hefeweizen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Bands wie "Erwin und die Heckflossen" aus Regensburg und "Klagenfurt" aus Prag. Für Familien mit Kindern gibt es Workshops, eine Schießbude und ein Karussell. Der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Kartenzahlungen nicht möglich sind. Das Festival, das zum neunten Mal stattfindet, ist in diesem Jahr Teil der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Pilsen und Regensburg. Beide Städte liegen nur knapp 125 Kilometer voneinander entfernt.