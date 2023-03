Treffer: Greuther Fürth spielt 1:1 gegen Eintracht Frankfurt

Die SpVgg Greuther hat Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ein Remis abgerungen. Der fränkische Fußball-Zweitligist und der Bundesligist trennten sich in einem Testspiel am Donnerstag 1:1. Das einzige Tor für die Hessen erzielte Lucas Alario (50. Minute). Für den Ausgleich der Spielvereinigung sorgte ausgerechnet Ragnar Ache (54.), der von den Frankfurtern an Fürth ausgeliehen ist.

23. März 2023 - 16:58 Uhr | dpa

Im Testspiel gegen Frankfurt war Ache erfolgreich. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild