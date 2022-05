Traurige Gewissheit: Bartgeier-Weibchen Wally tot

Das vermisste Bartgeier-Weibchen Wally ist tot. Ein Kletterteam habe am Samstag im Zugspitzgebiet die Überreste des seit Mitte April verschwundenen Tieres gefunden, teilte der Landesbund für Vogelschutz LBV am Montag mit. In einer unzugänglichen Felsrinne auf 1500 Metern Höhe hätten Knochen, Federn sowie Ring und Sender gelegen.

30. Mai 2022 - 16:43 Uhr | dpa

Das Bartgeier-Weibchen Wally. © Michael Wittmann/Landesbund für Vogelschutz /dpa/Archivbild

Garmisch-Partenkirchen Wally und das Bartgeierweibchen Bavaria waren vor einem Jahr im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert worden - die traurige Nachricht kommt eine gute Woche vor der zweiten geplanten Auswilderung von zwei jungen Bartgeiern. Nachdem Wally nicht mehr geortet werden konnte, war angenommen worden, sie habe nur den Sender verloren. Dass der junge und nach allen bekannten Daten und Beobachtungen gesunde Vogel in den unzugänglichen Hängen des Naturschutzgebiets Reintal umgekommen sein könnte, wurde auch von internationalen Experten bis zuletzt für unwahrscheinlich gehalten. Warum Wally starb ist noch unklar. Die Ursachen werden nun untersucht. "Uns war immer bewusst, dass solche Rückschläge passieren können, dennoch sind wir über den Tod von Wally bestürzt", sagte der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer. Laut Nationalpark-Projektleiter Ulrich Brendel überleben neun von zehn Jungvögel im internationalen Auswilderungsprogramm das erste Jahr.