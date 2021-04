Traunsteiner Landrat Walch mit Corona infiziert

Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Traunstein

Das teilte das Landratsamt am Dienstag in Traunstein. Wegen typischer Symptome habe sich der CSU-Politiker testen lassen. Daraufhin sei er umgehend in Quarantäne gegangen.

Nach Auskunft des Landratsamtes lässt sich der 37-Jährige zunächst vertreten. Er wolle aber möglichst bald die Amtsgeschäfte wieder von zu Hause aus führen.

Der Landkreis Traunstein ist stark vom Coronavirus betroffen. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut dort 226,1 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Allerdings hatte es am frühen Dienstagmorgen in der Behörde gebrannt, nach bisherigen Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts. Es seien deshalb noch nicht alle Labormeldungen bearbeitet worden.

