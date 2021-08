Traktorfahrer wird am Steuer bewusstlos und stirbt

Ein 73-Jähriger ist am Steuer seines Traktors in Niederbayern bewusstlos geworden und kurze Zeit später gestorben. Ein hinter dem Mann fahrender Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Mann plötzlich Probleme hatte und von der Straße abkam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort prallte er gegen eine Brückenmauer. Der Zeuge leistete demnach sofort Erste Hilfe. Die Reanimation blieb aber erfolglos. Der 73-Jährige starb am Mittwoch noch an der Unfallstelle in der Nähe von Schönberg. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Der Aufprall an der Mauer kann den Beamten zufolge aber als Ursache ausgeschlossen werden.

12. August 2021 - 09:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Schönberg © dpa-infocom, dpa:210812-99-813812/2