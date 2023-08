Traktor schwimmt weg

Lichtenfels

Wassertiefe unterschätzt: Der Traktor eines 73-Jährigen ist in Oberfranken bei einer Fahrt durch eine Main-Furt abgetrieben und stand schließlich bis zum Dach im Wasser. Der Mann konnte sich nach Angaben der Polizei vom Freitag selbst aus dem Führerhaus befreien und ans Ufer schwimmen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 30.000 Euro. Der Senior wollte demnach am Vortag mit seinem Traktor den Main über eine Furt in Lichtenfels überqueren. Weil er die aktuelle Wassertiefe unterschätzt habe, sei sein Fahrzeug etwa 20 Meter abgetrieben.