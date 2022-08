Traktor kippt in Graben: 55-jähriger Fahrer stirbt

Leiblfing

Ein 55 Jahre alter Traktorfahrer ist bei einem Unfall in Leiblfing (Landkreis Straubing-Bogen) tödlich verunglückt. Er sei am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Traktor kippte demnach in einen Graben, der Fahrer wurde eingeklemmt. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen der Polizei zufolge.