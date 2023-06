Traktor-Fahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Bei einem schweren Unfall ist am Mittwochvormittag im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau eine junge Traktorfahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Sattelzug in Bissingen unterwegs, als er an einer Anhöhe aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm eine Kolonne von drei Traktoren mit Güllefässern entgegen.

07. Juni 2023 - 12:21 Uhr | dpa

Bissingen Die Fahrerin des mittleren Traktors, eine 22-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Dillingen, versuchte den Angaben zufolge noch dem Lkw auszuweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor auf die Seite. Die Fahrerin erlitt tödliche Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle.