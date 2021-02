Tourismuswirtschaft bilanziert das Krisenjahr

Die Pandemie hat in Bayern nur wenige Branchen so hart getroffen wie die Tourismuswirtschaft. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will am Mittwoch (10.30 Uhr) zusammen mit Branchenvertretern nicht nur eine Bilanz des Krisenjahres 2020 ziehen, es soll auch ein Ausblick auf die Möglichkeiten des laufenden Jahres gegeben werden.

10. Februar 2021 - 05:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen