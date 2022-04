Toter Luchs in Niederbayern gefunden

Im niederbayerischern Eppenschlag ist ein toter Luchs gefunden worden. Ein Autofahrer habe das Tier am Freitagmorgen im Landkreis Freyung-Grafenau nahe der Fahrbahn einer Ortsverbindungsstraße entdeckt, teilte die Polizei mit. Spuren deuteten auf einen Unfall hin. Das Tier werde veterinärmedizinisch untersucht, mögliche Zeugen des Unfalls seien gebeten, sich zu melden.

Laut Bund Naturschutz sind in Bayern zuletzt 2019/2020 rund 100 Luchse gezählt worden. Vorwiegend kommen sie im Bayerischen Wald vor, in dessen Nähe auch Eppenschlag liegt. Seit den 1970er Jahren werden Luchse in Bayern wieder angesiedelt.