Toter in Gunzenhausen: Soko prüft zahlreiche Hinweise

Nach dem gewaltsamen Tod eines 23-Jährigen in Mittelfranken geht eine Sonderkommission der Polizei vielen Hinweisen nach. Es werden zahlreiche Menschen befragt, wie Polizeisprecher Michael Petzold am Sonntag sagte. Die Obduktion der Leiche sei für Montag geplant.

Gunzenhausen

Bahnmitarbeitende hatten den Toten am Samstagmorgen neben einem Gleis am Bahnhof in Gunzenhausen entdeckt. Die Verletzungen lassen nach Angaben der Ermittler drauf schließen, dass der 23-Jährige getötet wurde.

Zweieinhalb Stunden vorher hatte es an dem Tag bereits eine Auseinandersetzung in der Innenstadt gegeben, bei der ein Unbekannter einen ebenfalls 23-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen hatte. Der Verletzte kam in einen Krankenhaus, wo die Polizei ihn bereits befragen konnte. Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass die beiden Taten zusammenhängen, sagte Petzold.