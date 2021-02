Toter Höhlenforscher obduziert

Ein bei einem Tauchgang in der Oberpfalz ums Leben gekommener Höhlenforscher ist ohne Fremdeinwirkung gestorben. Das hat die Obduktion seines Leichnams ergeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genaue Todesursache stand noch nicht fest. Es soll eine weitere gutachterliche Untersuchung geben.

Dietfurt

Der 57-jährige Mann war am Samstag mit drei anderen Tauchern zu einem Forschungseinsatz in die Mühlbachquellhöhle in Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) eingestiegen. Nach einem Durchschlupf tauchte der Mann nicht wieder auf. Seine Kollegen zogen ihn leblos aus dem Wasser. Er konnte nicht wiederbelebt werden.

