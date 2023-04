Tote Zehnjährige: Herrmann fordert schnelle Aufklärung

Nach dem Fund eines toten zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine schnelle Aufklärung gefordert. "Wichtig ist, dass nun möglichst schnell geklärt wird, wer an der Tat beteiligt war und welche Hintergründe es dafür gab", teilte Herrmann am Mittwoch mit. "Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung."

05. April 2023 - 16:22 Uhr | dpa

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, spricht. © Sven Hoppe/dpa

Wunsiedel Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen, für die eine Welt zusammengebrochen sei. "Diese schreckliche Tat hat mich zutiefst bestürzt und lässt mich fassungslos zurück", sagte Herrmann. Die Zehnjährige war am Dienstagmorgen von Angestellten der Einrichtung leblos in einem Zimmer gefunden worden. Ein Notarztteam konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Es gibt Hinweise, dass zwei minderjährige Jungen und ein Jugendlicher etwas mit dem Fall zu tun haben könnten. Konkrete Hinweise auf eine Tatbeteiligung gebe es aber nicht, hieß es aus Sicherheitskreisen.