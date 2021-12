Tote Tauben auf Feldweg entsorgt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Weißenbrunn

Eine Papiertüte und ein Plastiksack, gefüllt mit 16 toten Tauben - diesen Fund haben Bauhofmitarbeiter auf einem Feldweg am Donnerstag in der Nähe von Weißenbrunn (Landkreis Kronach) gemacht. Sieben der Tiere habe man einem Brieftaubenverein zuordnen können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wer die Tauben dort ablegte, war zunächst nicht bekannt.

Unklar war auch, an was die Tauben gestorben waren. Spuren von Gewalteinwirkung gab es laut Polizei nicht. Es wird auch nicht etwa wegen möglicher Tierquälerei und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, sondern wegen unerlaubter Abfallentsorgung.